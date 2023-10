Coprocom pide reconsiderar exclusión de empresas chinas en despliegue de 5G

"Desde nuestra perspectiva, falta fundamentación, porque en realidad lo que se hace es una referencia a que no se permite la participación de países que no hayan manifestado su anuencia de cumplir con el Convenio de Budapest, que es este tema de ciberdelincuencia, pero en realidad no existe ningún fundamento técnico que pueda determinar que los equipos provenientes de estos países presentan algún riesgo. En realidad no existe ninguna evaluación técnica que fundamente que podamos asegurar que estos productos representan un riesgo a la seguridad", explicó la presidenta de la Comisión, Isaura Guillén.