Constenla dice que su candidatura en PLN es la única presentada dentro de plazo establecido

Guillermo Constenla defenderá su candidatura como la única oficial dentro del Partido Liberación Nacional.



Él, expresidente de esa agrupación, presentó su nombre de manera oficial el viernes anterior, aún cuando el estatuto aprobado en diciembre anterior por la asamblea verdiblanca establece que todas las candidaturas se recibirán hasta abril próximo.

“El estatuto vigente es el que se aprobó hace cuatro años. Una ley está vigente hasta que no se apruebe otra que llegue a sustituirla y en el caso de lo aprobado en diciembre eso todavía está pendiente de aprobación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones.

“Entonces desde el punto de vista jurídico el estatuto no ha sido modificado y por lo tanto la ley es la ley y la ley se respeta, y esa ley dice que las candidaturas se tenían que presentar a más tardar el 31 de enero y así lo hicimos”, dijo Constenla.

El también exdiputado y exministro dijo desconocer si alguien más presentó sus atestados antes de este lunes; sin embargo, la presidenta del partido, Kattia Rivera, confirmó que solo Constenla lo hizo y que se recibieron como una cortesía, pero que la fecha estaba clara para abril y que incluso los requisitos de esa candidatura se definirán hasta marzo próximo.

“Yo me apego a la ley, a que el Tribunal (Supremo de Elecciones) no ha hecho oficial ningún cambio, no ha aprobado ese nuevo estatuto.

¿Y si lo hiciera?

La ley no es retroactiva.

¿Pero entonces usted va a luchar porque su nombre sea el único y por lo tanto desde ya el candidato de Liberación Nacional por la presidencia?

“No voy a luchar por eso, la argumentación que hago es clara. Yo no digo quién tiene derecho a inscribirse, sino que hay que acatar la ley. Yo no impedí que nadie hiciera lo que yo sí hice. El que por estar en otras cosas no cumple con la ley es su problema, yo sí presenté mi nombre”.

Pero aunque usted no lo diga su argumentación deriva en eso.

Bueno para eso la ley tiene consecuencias.

En contra

Kattia Rivera fue clara en que para ella y el resto de Liberación Nacional el estatuto vigente es el aprobado en diciembre por los representantes verdiblancos que así lo acordaron en votación.

“Lo primero a tomar en cuenta es el sentir del partido con respecto a la realidad nacional y mundial que nos hizo convocar a esta asamblea para diciembre y atrasar todos los procesos para tener un proceso más corto”, dijo la presidenta en relación a la pandemia del COVID-19.

“La asamblea es el órgano máximo del partido y al tomar por acuerdo el 12 de diciembre se manda este cambio de estatutos a revisión del Tribunal Supremo de Elección, pero son revisiones en virtud de las actas, de temas de procedimiento, de ajustarnos a esta realidad.

“Él (Constenla) hizo la presentación de esos documentos en virtud de lo que él considera, pero eso le tocará al tribunal de elecciones internas resolverlo y responderlo. Don Guillermo hizo una lectura personal del estatuto, ahora esperaremos la resolución”, aseguró.

Las palabras del exdiputado también generaron reacción en otros nombres que ya hicieron público su interés por esa perseguida candidatura.

“Las asambleas son precisamente para reformar estatutos, pero me parece muy curiosa la salida de don Guillermo pretendiendo quedar como único candidato. Yo la defino así, como una curiosidad, que para mí lo que refleja es que él no quisiera ir a un proceso democrático”, dijo Fernando Zamora, otro contendiente verdiblanco.

“Hay muchos precandidatos, muchos apreciados liberacionistas que están proyectando su nombre, pero eso en realidad lo que hace eso es que haya más papeletas para votar, nada más, pero el proceso es el mismo: el ciudadano votará por la opción que consideren mejor”, sentenció Constenla.