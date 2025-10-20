Congreso “socializa” resolución sobre levantamiento de inmunidad a Chaves pedido por TSE

En los pasillos de la Asamblea Legislativa circula un borrador de la resolución que la presidenta en ejercicio Vanessa Castro valora emitir esta semana, en relación con un pedido de levantamiento de la inmunidad del mandatario Rodrigo Chaves, para que enfrente 15 denuncias por aparente beligerancia política.

La propia diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) reconoció que puso a rodar el documento, a fin de que se le hagan llegar observaciones.

"Creo que esta semana podrá emitirse la resolución. No sin antes, queremos socializar el tema para recibir cualquier insumo de tipo técnico o jurídico con respecto a esta misma resolución, y con el cuidado debido, ya que se trata evidentemente también de un tema inédito relacionado con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)", dijo la parlamentaria.

A Castro le corresponde —ante la ausencia por razones médicas del presidente del Congreso, Rodrigo Arias— definir la ruta que tendrá la petición de la Autoridad Electoral, que fue planteada el 7 de octubre pasado.

Inicialmente, estaba previsto que el documento estuviera listo este lunes, pero esto tendrá que esperar.

Se prevé que la resolución disponga la lectura de la solicitud ante el Plenario y la posterior creación de una comisión especial que analice el tema, así como el procedimiento a seguir en cuanto a plazos y discusión.

El foro deberá determinar documentos presentados y determinar si existen o no elementos suficientes para continuar con el proceso, que es considerado “inconstitucional” por el abogado del mandatario Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos.

Luego, la comisión remitirá su recomendación al Plenario.

En caso de que así se decida, el Congreso someterá a votación el desafuero, que necesitará del voto mínimo de 38 legisladores.