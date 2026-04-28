Congreso gira invitaciones a expresidentes para Traspaso de Poderes: solo uno ha confirmado

Solo el expresidente Miguel Ángel Rodríguez ha confirmado que asistirá a la toma de posesión de Laura Fernández, el próximo 8 de mayo en el Estadio Nacional, en San José.

Los exmandatarios Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Abel Pacheco, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado ya adelantaron que no acudirán al Traspaso de Poderes, según se desprende de consultas realizadas por Teletica.com.

Mientras que la primera gobernante mujer de la historia, Laura Chinchilla, todavía no se ha pronunciado al respecto.

Si bien la presidenta electa dijo el 7 de abril pasado a Noticias Telediario que no iba a invitar a ninguno de sus antecesores, la Asamblea Legislativa —que es ante la cual debe juramentarse Fernández— sí giró las invitaciones a los exmandatarios, confirmó su gerente general, Karla Granados.

No obstante lo anterior, todo apunta a que el único que asistirá a la transmisión del mando será Rodríguez. El exgobernante explicó ante consulta de este medio que irá, tal cual lo hizo en los últimos cuatro actos de este tipo.

Mediante su cuenta de X, Alvarado explicó que debía excusarse porque estará fuera del país el día del evento.

"Aprovecho para desearle el mayor de los éxitos a la presidenta Laura Fernández. Que le vaya bien a doña Laura y también a nuestra Costa Rica", escribió el exmandatario.



Consultados por Teletica.com, tanto Arias como Figueres señalaron que no asistirán, pero no ahondaron en las razones.

Entretanto, Calderón, Pacheco y Solís indicaron al Congreso que no acudirán, de acuerdo con Granados, aunque se desconocen los motivos de tal decisión.

Chinchilla no ha dado respuesta al Parlamento ni ha contestado los mensajes enviados a su celular. Este medio conoce que la expresidenta está fuera del país, como parte de sus funciones como observadora permanente del Comité Olímpico Internacional (COI) ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).