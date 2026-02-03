Congreso aprueba reforma para garantizar pago a cuidadores de personas en fase terminal

El Plenario Legislativo aprobó este martes, en segundo y definitivo debate, el proyecto que garantizará el pago a cuidadores de personas en fase terminales y menores gravemente enfermos mediante traslados del presupuesto nacional.

Se trata del expediente 25.240, impulsado por el frenteamplista Jonathan Acuña y que reforma el artículo 10 de la Ley de Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas para facultar la incorporación de recursos urgentes que aseguren el pago del subsidio a los cuidadores.









La iniciativa, que había recibido vía rápida semanas atrás, surgió luego de la crisis que vivió el país a finales del año pasado, cuando el actual Gobierno rechazó un traslado extraordinario a este programa luego de que se agotaran las reservas presupuestarias que existían para ese fin.

Si bien una orden de la Sala Constitucional permitió que se trasladaran los recursos, Acuña impulsó la reforma para evitar que esta o cualquier administración pudiera desfinanciar a esta ley, que es esencial para cientos de familias del país.