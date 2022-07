Conavi espera nuevo director tras la renuncia de Hannia Rosales

La ingeniera Hannia Rosales renunció a la dirección del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) este miércoles, según informó Luis Amador, ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), durante una conferencia de prensa.

Rosales asumió el cargo en agosto de 2021, luego de que Tomás Figueroa dejara el puesto en medio del escándalo por el caso Cochinilla; ahora, volverá a su puesto como directora de Conservación de Vías y Puentes.​

Según Amador, el Conavi necesita reenergizarse, porque es una entidad “que no se mueve para ningún lado”, y en la cual él no puede intervenir más allá que para pedir explicaciones.

“El problema es que yo solo puedo llegar a la junta y pedir explicaciones, y ya está, y si no está, que por qué no está, y ahí pierdo el poder. Por eso es que urge reintegrar esa situación y poder tener control de nuevo, por eso es que tenemos el proyecto de ley justamente, porque las cosas no se hacen, los contratos no caminan y si viera el nivel de subejecución, se le para el pelo”, lamentó el ministro.