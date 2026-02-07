¿Cómo serán las relaciones de Costa Rica con EE. UU. y China en la próxima administración?

Laura Fernández asumirá el poder en un contexto en el que Estados Unidos y China protagonizan una disputa por el mercado centroamericano.

Frente a ese escenario, en el que ambos gigantes buscan profundizar su influencia en la región, surge la duda de cómo serán las relaciones de Costa Rica con esos países, una vez que entre en funciones la nueva administración, el 8 de mayo próximo.

"En el próximo Gobierno nosotros seremos respetuosos de las relaciones bilaterales y multilaterales que tiene Costa Rica. Nuestro país ha sido siempre un país que reconoce, que respeta y que trabaja en equipo en el concierto de las naciones. "Así que pueden esperar de mí una línea diplomática de apertura comercial, una línea de consolidación de todo aquello que le hace bien al pueblo de Costa Rica, de fortalecimiento de las relaciones con la región también", destacó la politóloga de profesión al ser consultada.

Pero los matices fueron diferentes cuando la futura mandataria fue consultada directamente sobre cómo serán esas relaciones con Estados Unidos y China.

Para el primero de los casos, Fernández aseguró que buscará mantener la cercanía que el actual gobernante, Rodrigo Chaves, ha tenido con el gigante norteamericano.



"Evidentemente, Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales. Es una democracia consolidada, ejemplo para toda la región. Adicionalmente, ha sido nuestro aliado confiable en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, y así seguirá siendo. Tenemos también una comunión de visión de muchos temas de conducción de políticas públicas", comentó la presidenta entrante.



Pero cuando habló sobre China, la futura mandataria se limitó a decir que buscarán tener buenas relaciones, en el entendido de que existe una “importantísima comunidad” de migrantes de esa nación en el territorio nacional y que esta ya forma incluso de la cultura nacional.





Pero al referirse al gigante asiático, Fernández trajo a colación que no permitirá de ninguna manera que una empresa china, o de cualquier otro país, vaya a llevar a cabo “negocios ilegales” con las instituciones públicas de Costa Rica.

Entretanto, la gobernante electa señaló que las disputas entre Estados Unidos y China deben ser resueltas por esas naciones y que ella se limitará a velar por los intereses de los ciudadanos costarricenses.