¿Cómo se escoge el Directorio de la Asamblea Legislativa?

Cada 1.° de mayo se define quién dirigirá el rumbo del congreso. Es una elección que puede marcar el tono político del año.

Este es el paso a paso (vea video adjunto):

Se deben escoger seis puestos. Tres de ellos son roles que están presentes en todas las sesiones: la Presidencia, la Primera Secretaría y la Segunda Secretaría.

Pero además se elige una Vicepresidencia, una Primera Prosecretaría y una Segunda Prosecretaría, que los sustituyen en caso de ausencia, respectivamente.

La primera sesión es dirigida por el Directorio provisional. Este es integrado por los diputados de mayor edad. El mayor de todos ejercerá la presidencia.

Tras el acto protocolario, se abre la sesión y se abre el espacio para proponer candidatos. Cualquier diputado puede pedir la palabra y postular nombres.

La primera votación será para escoger al presidente del Congreso y luego se procede con los demás puestos.

Hay algunas reglas, como que los votos nulos y blancos se suman al candidato con más votos.

Para resultar electo, se requieren al menos 29 votos válidos.

En caso de que no se alcance esa cantidad, habrá una segunda ronda donde solo participan los candidatos que hayan obtenido al menos 10 votos.

Si alguien sigue sin alcanzar los 29 votos, habrá una tercera ronda con los dos candidatos de mayor apoyo.

En caso de empate, se repite las veces necesarias.

Una vez que se hayan escogido todos los puestos, el presidente provisional juramenta al nuevo Directorio, para que empiecen a asumir su rol. Con esto, iniciará oficialmente el periodo de sesiones.