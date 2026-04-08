Confirmado: Este será el primer directorio de la nueva Asamblea Legislativa

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó este miércoles cómo estará integrado el primer directorio legislativo del venidero Congreso.

Se trata del órgano provisional que asumirá funciones en la sesión del próximo 1.° de mayo, cuando entren en funciones los nuevos diputados.

Ellos dirigirán la elección del directorio definitivo para el primer año del cuatrienio 2026-2030.

El TSE informó que la designación se hace por mayoría de edad, pero además sobre los primeros lugares de las distintas papeletas.

De esta forma, el diputado de mayor edad que haya encabezado una provincia será el presidente provisional, lo mismo para el resto de los integrantes.

Así las cosas, el liberacionista Rónald Alberto Campos Villegas será el presidente provisional, mientras que la vicepresidencia recaerá en la también verdiblanca, Janice Patricia Sandí Morales.

La primera secretaría recaerá en el abogado José Miguel Villalobos Umaña, de Pueblo Soberano; mientras que la segunda será para la frenteamplista María Eugenia Román Mora.

Finalmente, las prosecretarías serán para Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Nogui Acosta Jaén, ambos oficialistas.

Pueblo Soberano ya anunció que votará por Yara Jiménez para la presidencia oficial, de manera que es presumible adelantar que ella resultará electa, pues el oficialismo controla 31 de los 57 votos.

En el mismo sentido, se presume que el partido de Gobierno controlará los seis cargos del directorio.



El TSE entregó hoy, formalmente, las credenciales a los 57 diputados electos. De esta forma, además, se dio por concluido el proceso electoral de 2026.