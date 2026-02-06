Claudia Dobles cree que “voto útil” a Liberación le causó fuga de apoyo en elecciones

Después de aparecer en el segundo lugar de las encuestas en la semana de las elecciones del 1.° de febrero anterior, la ex primera dama de la República, Claudia Dobles, cayó al tercer lugar y acabó bastante lejos de la tendencia de crecimiento que arrojaban los sondeos.

Mientras estudios de opinión como el del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) le daban un 8,6% de la intención de votos, los resultados preliminares de los comicios le dieron apenas un 4,9%.﻿

En sentido opuesto, la alternativa del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, pasó de un 9,2% en los estudios a 33,4% en las elecciones.

Los sufragios conseguidos por la arquitecta de profesión en la votación legislativa de San José le alcanzaron para lograr una curul en la próxima integración de la Asamblea Legislativa.

El jueves, en su primera conferencia de prensa como diputada electa, Teletica.com le consultó qué valoración hacía de los resultados y de ese descalabro respecto a lo que decían las encuestas.

"Costa Rica en estas elecciones cambió la manera también en la que ejerció su voto. Creo que hubo también un movimiento importante de voto útil que se fue a apoyar al Partido de Liberación Nacional y nos parece que eso es importante entenderlo también desde esa magnitud. "Nosotros, justamente en este proceso de tres meses, lo primero que vamos a hacer, como dije anteriormente, es tener espacios de comunicación y de diálogo con todas las provincias, empezando por las provincias que hablaron con mayor contundencia alrededor de que no había mayor apoyo a nuestra propuesta de movimiento político", comentó Dobles.

Y es que, en efecto, Agenda Ciudadana cosechó un 7,1% en la votación presidencial de Cartago, 6,3% en Heredia y 5,9% en San José. Pero cuando salió de la Gran Área Metropolitana, el panorama cambió: la coalición acabó sexta en Limón y Puntarenas, con 2,3% y 2,2%, respectivamente.

Como respuesta a esos resultados, la futura congresista anunció una gira por las provincias en las que obtuvo menos votos.

"Para nosotros, lo más importante bajo ese reconocimiento es acercarnos de primero y de manera prioritaria a esas tres provincias para poder establecer la retroalimentación adecuada, para que nosotros podamos también mejorar como movimiento político y poder, sobre todo, lo más importante ya para este punto, generar no solamente los canales de comunicación con las diferentes comunidades, sino que bajo el entendido de que yo seré una diputada de carácter nacional", indicó la exaspirante.

Dobles defendió que su trabajo nunca se concentró en una provincia en particular, pues sus esfuerzos estuvieron concentrados en la búsqueda de la Presidencia de la República, por lo que cree que ahora su trabajo legislativo debe estar orientado al país y no a comunidades específicas.

En esa línea, la excandidata insistió en la necesidad de concertar una agenda dirigida a temas clave, como seguridad, salud, educación y bajar el costo de la vida.