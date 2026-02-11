Chaves niega persecución política contra Óscar Izquierdo y lo llama "pegabanderas"

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se sacudió la tarde de este miércoles de las acusaciones de persecución política derivada del despido del diputado Óscar Izquierdo en su plaza en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario y la presidenta ejecutiva de la entidad, Lourdes Sáurez, hicieron un repaso por la creación del cargo de director de Cooperación y Asuntos Internacionales, para concluir que la misma había sido "irregular" y que había sido asignada al legislador "a dedo".

"Óscar, deje de hablar de democracia y de persecución política. Ahómbrese. Usted chupó de una glándula mamaria que le cuesta al pueblo de Costa Rica alimentar desde el 2010 en un puesto fingido, botella para usted. Nosotros no lo echamos a usted. El AyA no lo echó a usted. Fue corregir el abuso de Ricardo Sancho, Óscar Núñez, bajo las instrucciones de Óscar Arias y Laura Chinchilla, para acomodar a un pegabanderas. Eso no es un ataque a la democracia, eso es respetar los recursos del pueblo de Costa Rica", enfatizó el gobernante.

La jerarca, por su parte, enfatizó que el cese del jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) se fundamenta en informes técnicos que determinaron que el puesto era innecesario.

Tanto fue así que Chaves aseguró que, por cuatro años, ese cargo estuvo desocupado y no pasó nada.

Sáurez también apuntó que a Izquierdo se le intentó notificar la determinación en por lo menos tres oportunidades, pero este nunca respondió. El parlamentario sostuvo en el Plenario que se había enterado del despido por la prensa.

De igual forma, rechazó que la vocera del oficialismo, Pilar Cisneros, hubiera tenido alguna injerencia en esa decisión, como lo indicaron reiteradamente congresistas en un debate reglado la tarde del martes, luego de que se hiciera público el cese.

Nuevo puesto

En la rueda de medios de comunicación, la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Lourdes Sáurez, comentó que incluso era sabido que el diputado Óscar Izquierdo no planeaba volver a su plaza, ya que iba a ser designado en cargo a lo interno de la bancada de Liberación Nacional.

Poco después, el jefe de la fracción verdiblanca entrante, Álvaro Ramírez, reconoció que el congresista será quien lidere el equipo de asesores de la bancada a partir del 1.° de mayo próximo.

El diputado electo destacó la integridad y dignidad de Izquierdo, al justificar su designación.

Ramírez, además, pidió a la futura presidenta, Laura Fernández, a que opte por un camino distinto al tomado por Rodrigo Chaves y que cese las "sacadas de clavo" e "intimidaciones" a la oposición.