Chaves anuncia, desde ahora, veto a proyecto que daría 30% del ROP para pagar deudas

El presidente electo, Rodrigo Chaves, aseguró este martes, en conferencia de prensa, que si se aprueba el proyecto de ley que entregaría el 30% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a los trabajadores para pagar deudas, lo vetaría inmediatamente.



El domingo anterior, con la llegada de los nuevos diputados a la Asamblea Legislativa, el congresista Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó dicha iniciativa.

El fin principal del expediente sería que los trabajadores atiendan sus obligaciones en el sistema financiero nacional, cooperativas, asociaciones solidaristas, así como casas de empeño y préstamo.

“Yo no he visto el proyecto de ley que presentó el diputado Nicolás, tengo que verlo para poder opinar con precisión. Me preocupa que en el pasado se han utilizado argumentos como que la gente está endeudada, las empresas necesitan reactivación económica con un fondo de avales, entre otras cosas, y así se lo han vendido a la gente; pero resulta que son instrumentos, como en el caso del fondo de avales, para ayudar únicamente al sector bancario”, dijo Chaves.