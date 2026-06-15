Castigos por reincidencia y ataques a policías entran en paquete de reformas de Fernández

El Gobierno de la República propondrá a la Asamblea Legislativa castigos a los reincidentes, a quienes ataquen a los miembros de los cuerpos policiales y a quienes formen parte de bandas.

La administración de Laura Fernández apuntó en la cadena nacional divulgada la noche de este domingo que esos planteamientos serán incluidos en un paquete de reformas que la presidenta en persona hará llegar a los diputados.﻿

Será el próximo lunes a las 11:00 a. m., según el audiovisual difundido por el Poder Judicial.

En total, se mencionaron cinco iniciativas; tres de ellas ya habían sido anticipadas por la gobernante y su equipo.

Una de las más novedosas es la de sancionar a los criminales que salen de prisión y vuelven a delinquir. La idea es crear castigos más severos para aquellos que reinciden.

"No queremos más criminales que acumulen decenas de informes policiales", indicó el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.

También se anunció el proyecto de Ley Gerson Rosales, en honor al oficial de la Fuerza Pública asesinado el 13 de mayo pasado, luego de que fuera atacado a balazos mientras hacía un patrullaje en Batán de Matina.

De la iniciativa únicamente se precisó que se buscará dotar de "más protección" a los policías, frente a un creciente "irrespeto a la autoridad y la vida humana", de acuerdo con el titular del ramo.

Los otros planes incluyen la creación de un delito de pertenencia a bandas delincuenciales. En esa línea, Campos aseguró que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) tiene 260 estructuras criminales identificadas, al igual que 800 de sus integrantes.

También el proyecto de "cero ocio en las cárceles", de la que se desconocen sus detalles; así como de aumento en las sanciones a quienes construyan, habiliten o faciliten pistas para el despegue o aterrizaje de aviones vinculados con el narcotráfico.﻿

"Me indigna ver a nuestro pueblo vivir con miedo", dijo Fernández en el video. "Les aseguro que desde el Gobierno estamos haciendo todo lo que nos permite la ley para devolver la paz y la seguridad a nuestras comunidades", agregó.

Por su parte, su viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, declaró: "Para nadie es un secreto que nuestras leyes se quedaron con la delincuencia de los años 70. La gente sigue creyendo que estamos combatiendo a chapulines, y la realidad hoy es muy distinta. El crimen se ha actualizado mientras nuestra legislación sigue durmiendo el sueño de los justos".

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, lanzó el reto a los legisladores de aprobar las propuestas. Valga recordar que la Asamblea es ahora controlada por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), aunque sin la mayoría suficiente para hacer cambios profundos.

De momento se desconoce si esos cinco proyectos son el paquete completo o si se incluirán otras iniciativas, como las prometidas para reformar la Corte Suprema de Justicia y sus órganos.