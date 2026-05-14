Seguridad Pública confirma fallecimiento de oficial herido de bala en Batán

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó este jueves el fallecimiento del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, quien había resultado gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque en Batán de Limón.

“Extendemos un abrazo solidario a toda su familia y seres queridos. La familia azul está de luto”, expresó la institución en un comunicado.

La Fuerza Pública también informó que ya son tres los sospechosos detenidos por el ataque ocurrido la tarde del miércoles, cuando cuatro sicarios que viajaban en dos motocicletas interceptaron a los oficiales cerca del centro de Batán. Uno de los agresores descendió y disparó con un arma de grueso calibre contra los policías, antes de huir. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Uno de los oficiales recibió impactos en su chaleco antibalas, mientras que Rosales Cascante fue trasladado vía aérea hasta San José, donde ingresó al Hospital Calderón Guardia en condición crítica.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que se desplegaron recursos desde la capital para realizar una “cacería humana” con el fin de capturar a todos los responsables. Además, se efectuaron varios allanamientos en la zona, donde se halló evidencia relevante para la investigación.

De acuerdo con las autoridades, el ataque podría estar vinculado con recientes decomisos de droga realizados en la región.







