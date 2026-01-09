Café Política: Eliécer Feinzaig

El candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, anunció este viernes sus principales propuestas y su diagnóstico sobre la situación política y social del país en el marco de su campaña presidencial.

Feinzaig, economista y administrador con experiencia como consultor, cuenta con un doctorado otorgado por la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad de Illinois y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha desempeñado funciones públicas como viceministro de Transportes y asesor de la Presidencia de la República, y actualmente se desempeña como diputado en la Asamblea Legislativa por el PLP. Esta es su segunda postulación a la Presidencia de la República.



Durante su intervención en Café Política, Feinzaig señaló que la preservación de la democracia y la inseguridad son los dos temas centrales que enfrenta el país (ver video adjunto).

“Me parece que hoy, como nunca en los últimos 75 años, lo que está en juego es la continuidad de la estabilidad democrática y la sana convivencia entre costarricenses”, afirmó.



Feinzaig destacó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones previstas para el 1° de febrero y señaló que reducir el abstencionismo es clave para “obtener un resultado que favorezca la continuidad de la democracia en Costa Rica”.



El candidato manifestó preocupación por la percepción de ineficiencia de la institucionalidad gubernamental y planteó la necesidad de realizar transformaciones que mejoren la eficiencia en la prestación de servicios públicos, así como erradicar privilegios y prácticas que, a su juicio, han impedido que las instituciones atiendan de manera adecuada a los ciudadanos.



En cuanto a la inseguridad, Feinzaig señaló que el país ha perdido el control de amplias zonas del territorio ante la presencia de organizaciones narco criminales. Indicó que en los últimos tres años se han registrado 2.654 homicidios y que la tasa de homicidios del año anterior fue de 16,7 por cada 100.000 habitantes.





Feinzaig negó prometer resultados inmediatos y expuso que parte de la fuerza policial permanece acuartelada por falta de recursos, por lo que su plan contempla incrementar la presencia policial en las calles.



Entre las propuestas específicas, anunció que, de llegar al poder, el 8 de mayo suspenderá el proceso de ingreso de Costa Rica a la Corporación Andina de Fomento, lo que, según él, permitirá disponer de unos $180 millones de dólares que se utilizarían para contratar más policías y agentes judiciales. También propuso el uso intensivo de tecnología en fronteras y costas, mediante drones, cámaras y sensores, para mejorar la vigilancia.



Feinzaig planteó, además, un cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico, con énfasis en atacar la capacidad financiera de las organizaciones criminales. Propuso trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto de Control de Drogas (ICD) al Banco Central para facilitar el análisis de transacciones financieras con tecnología avanzada e inteligencia artificial.



En la entrevista, el candidato alertó sobre lo que considera riesgos para la democracia en Costa Rica, tales como ataques a la prensa, la libertad de expresión y la intimidación a políticos de oposición, empresarios y emprendedores.



Finalmente, Feinzaig instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo 1° de febrero “por el partido de su preferencia” y extendió una invitación a apoyar al Partido Liberal Progresista, cuya bandera es naranja con una paloma blanca, destacando que su plan es “el más completo”.

