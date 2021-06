Benavides y Thompson chocan por petróleo y pesca de arrastre

Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson protagonizaron este viernes un intenso debate por las propuestas de uno y otro en el tema de la explotación de los recursos naturales.



El choque se dio en medio del careo que ellos y Rolando Araya tuvieron por invitación de Noticias Monumental, en lo que fue el último debate en medios masivos antes de la elección interna del próximo domingo.

La disputa empezó ante el cuestionamiento de Thompson a su compañero de bancada sobre la insistencia de este por la explotación del gas natural a expensas de sus posibles consecuencias para el medio ambiente, una pregunta que además se acompañó del recuerdo de que Benavides defendió, hasta el último día, la pesca de arrastre de camarón.

“Yo no creo en seguir importando e importando petróleo y despedazando el medio ambiente. Ya quedó claro que el hidrógeno no es un combustible de transición, lo siento, no lo es, no es sostenible económicamente, entonces en lugar de ponerme como vos a decir que vamos a importar e importar petróleo, propongo un combustible de transición como el gas natural que es mucho menos contaminante que el que vos querés seguir importando y mucho más barato que la gasolina.