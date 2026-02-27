Bancos: Proyecto para indemnizar a víctimas de estafa no resuelve problema de fondo

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) insistió, este jueves, en que el proyecto de ley que obligaría a las entidades financieras a indemnizar a sus clientes que sean víctimas de estafas no solucionará la problemática del crimen organizado asociado a esos delitos.

En un pronunciamiento, emitido horas después de que se votara en primer debate el expediente 23.908, la ABC insistió en que la propuesta define principios de responsabilidad y causales eximientes, como el autofraude; aún puede fortalecerse en otros aspectos.

“La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) considera que el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios está lejos de solucionar el crimen organizado alrededor de estos delitos.

“Para la ABC, las estafas electrónicas constituyen un fenómeno asociado al crimen organizado que requiere un enfoque integral basado en la prevención, la educación financiera y la cooperación entre autoridades, entidades financieras y ciudadanía”, cuestionó.

La entidad criticó que la Comisión Plena III, a cargo de esa votación, no atendió todos los criterios técnicos que se expusieron a lo largo de la discusión de la propuesta, por ejemplo, para establecer responsabilidades en quienes cometen el delito.

“La Asociación insistió reiteradamente en incorporar de forma expresa la figura de la culpa grave como elemento técnico dentro del análisis de responsabilidades. La inclusión de este concepto permitiría precisar mejor los supuestos en que corresponde o no una indemnización, fortalecer la seguridad jurídica del régimen y asegurar un equilibrio adecuado entre la protección efectiva de las personas usuarias y los principios de justicia y razonabilidad que deben regir cualquier esquema de responsabilidad.