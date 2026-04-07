Avanza reforma para prohibir que trabajadores estén de pie toda la jornada laboral

La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó este martes el expediente 24.935, que prohibiría a los patronos a obligar a sus trabajadores a estar de pie durante toda la jornada laboral.

Se trata de un proyecto presentado por la frenteamplista Rocío Alfaro que agrega dos incisos al Código de Trabajo para garantizar el derecho de todos los empleados al descanso y al cambio de postura.

El proyecto, que ahora irá al Plenario para su trámite final, por un lado obligaría a todos los patronos a “mantener el número suficiente de sillas o asientos con respaldo a disposición de las personas trabajadoras para tomar asiento o realizar cambios posturales periódicos”, incluyendo espacios de 15 minutos cada cuatro horas para establecimientos como supermercados, tiendas, bodegas y otros.

El cambio también se obligaría incluso en trabajos industriales o agrícolas.

En el mismo sentido, establece la prohibición absoluta de “obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada, así como prohibirles tomar asiento o tener cambios posturales durante el desarrollo de sus labores".

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Para Alfaro, la reforma propuesta “vendría a fortalecer nuestro Código de Trabajo y a contribuir en humanizar y dignificar las condiciones en que realizan sus labores las personas trabajadoras, que son, en última instancia, quienes generan con su esfuerzo la riqueza material de Costa Rica.”

“Lo que queremos es que se haga justicia por la salud de los y las que sostienen nuestra economía de pie”, concluyó la legisladora.

