Antes de ascender al poder, Laura Fernández volverá a ser ministra de Rodrigo Chaves

La presidenta electa, Laura Fernández, volverá a fungir como ministra de Rodrigo Chaves.

Este miércoles, durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario anunció el nombramiento de su sucesora como ministra de la Presidencia, como parte del proceso de transición.





Fernández se mostró agradecida con Chaves por la designación, que, según justificó este último, le permitirá trabajar de cerca con el gabinete actual.

Al explicar las razones de su decisión, el gobernante saliente reiteró sus reproches a la administración de Carlos Alvarado (2018-2022), por situaciones ocurridas entre la segunda ronda y el momento de la investidura.

"En vista de esa experiencia, doña Laura y yo hemos hablado. Nosotros tenemos el compromiso de que el Gobierno tiene que prestar servicios públicos de manera constante, eficiente y con la mayor excelencia que nos permitan las restricciones que enfrentamos. No podemos, el país no debe, aceptar una ruptura de esa transición. Por eso le estoy comunicando al pueblo de Costa Rica que el día de hoy he nombrado a doña Laura Fernández como ministra de la Presidencia. "Qué mejor muestra, compatriotas, de que estamos comprometidos a trabajar juntos, a que haya una transición sin baches, sin costuras, sin huecos... una transición efectiva. Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser la coordinadora del gabinete, va a poder empezar a revisar conmigo los programas que están en ejecución. Ella ya lo fue, ya fue ministra y lo hizo con un desempeño óptimo y espectacular", destacó Chaves.

El presidente fue más allá y envió un mensaje a la Asamblea Legislativa, que en varias ocasiones reclamó que no se designara un remplazo de Fernández, cuando esta renunció el 30 de enero pasado como ministra de la Presidencia para iniciar la campaña en la que finalmente se impuso.

Agregó que su nueva jerarca cuenta con su absoluta confianza y que sobre ella recae la esperanza de la mayoría del pueblo, que el domingo anterior la eligió para ocupar la primera magistratura a partir del 8 de mayo próximo.

"Recibo con una inmensa alegría el volver aquí, a mi casa, la casa de todos los costarricenses, la Casa Presidencial. Regreso como presidenta electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del 8 de mayo, pero también como ministra de la Presidencia. Esto me permite seguir trabajando al lado del señor presidente, Rodrigo Chaves, con quien ya hice equipo siendo su jefa de gabinete, su ministra de la Presidencia y su ministra de Planificación Nacional y Política Económica. "Creo que además es un día dichoso para el pueblo de Costa Rica, porque más allá de cualquier ego y cualquier vanidad, mi deseo genuino es el de ponerme a trabajar ya, de manera inmediata", señaló la futura mandataria.

Tras la designación, Chaves le colocó a Fernández un pin en la solapa que —indicó— tenía la leyenda de "ministro" y se mostró deseoso de colocarle en tres meses el que él lleva ahora, que dice "presidente".

El gobernante le pidió a su sucesora que aceptara "un consejo de un amigo" y que se fuera de vacaciones antes de ascender al poder. Entretanto, Fernández se mostró entusiasmada por trabajar "codo con codo" con quienes fueron sus compañeros de gabinete.