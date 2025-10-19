Abogados, administradores y educadores predominan entre candidatos a vicepresidentes

A veces pasan desapercibidos y hasta se les considera figura decorativa. Otras, su rol es protagónico, incluso fundamental para una administración.

Esa es la vida de los vicepresidentes. En ocasiones, a la sombra, pero de vez en cuando, en sus manos recae el poder o la responsabilidad de la continuidad de un proyecto político.

Por ello, Teletica.com se encargó de analizar los perfiles de los aspirantes a ocupar ese cargo, a partir del 8 de mayo de 2026.

Entre esos nombres, destacan los diputados David Segura y Rosalía Brown de Nueva República; así como Luis Diego Vargas (independiente) en Unidos Podemos. Además, está el caso de la exlegisladora Evita Arguedas, de Avanza.

Se tienen los casos de los exministros Francisco Gamboa en Pueblo Soberano; y Luis Felipe Arauz en Agenda Ciudadana.



Los exviceministros Xinia Chaves (Liberación Nacional) y Guillermo Arroyo (Frente Amplio), además de los expresidentes ejecutivos Andrea Centeno (Agenda Ciudadana) y Jorge Ocampo (Unidos Podemos), aparente entre los aspirantes.

De igual forma, existen otros que ya ocuparon altos cargos, como la exdefensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada (Nueva Generación); el exalcalde de Coto Brus; Steven Barrantes (Unidad Social Cristiana); la exdirectora nacional de Desarrollo Comunal, Fabiola Romero (Esperanza y Libertad).

También se tienen los casos del expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), Andrés Castillo (Esperanza Nacional); el expresidente de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), Edgardo Morales (Unión Costarricense Democrática); la expresidenta de la Cámara de Comercio, Yolanda Fernández (Unidad Social Cristiana); así como los exjueces Frank McKenzie y Maritza Bustamante.



Profesiones distintas

Si estas candidaturas se desglosan por oficios, los abogados predominan en las ternas presidenciales.

Un total de 15 juristas figuran entre los aspirantes. Estos son Douglas Soto (Pueblo Soberano), Jorge Ocampo (Unidos Podemos), Xinia Chaves (Liberación Nacional), David Segura (Nueva República), Gabriel Zamora (Liberal Progresista), Frank McKenzie (Progreso Social Democrático), Maritza Bustamante (Progreso Social Democrática), Marcela Ortiz (Avanza), Evita Arguedas (Avanza), Nora González (Esperanza Nacional), Edgardo Morales (Unión Costarricense Democrática), William Anderson (Aquí Costa Rica Manda), Fabiola Romero (Esperanza y Libertad), Shirley González (Justicia Social Costarricense) y Obeth Morales (de la Clase Trabajadora).

Después están los administradores, con ocho candidatos: Karen Segura (Liberación Nacional, además educadora), Margarita Salas (Frente Amplio, también psicóloga), Rosalía Brown (Nueva República), Jorge Borbón (Integración Nacional, además), Hazel Arias (Aquí Costa Rica Manda, educadora), Lissa Plenkerton (Alianza Costa Rica Primero), Carlos Moya (Alianza Costa Rica Primero) y Eduardo Rojas (Justicia Social Costarricense).

Le siguen los ingenieros, con cuatro, que incluye a Luis Felipe Arauz (Agenda Ciudadana, agrónomo y biólogo), Luis Diego Vargas (Unidos Podemos, civil), Steven Barrantes (Unidad Social Cristiana, industrial) y Frank McKenzie (Progreso Social Democrático, forestal).

Además de Karen Segura y Hazel Arias, están las educadoras Maricela Morales (Unión Costarricense Democrática, excandidata presidencial) y Yeimy Castro (de la Clase Trabajadora).

Igual cantidad de empresario se tienen en la lista, con Jorge Borbón (Integración Nacional), Katya Berdugo (Integración Nacional, además psicóloga y comunalista), Oldemar Rodríguez (Centro Democrático y Social, también matemático y científico), así como Carlos Palacios (Esperanza y Libertad).



Con la ola de violencia que vive Costa Rica, también era de esperar que criminólogos entraran en las ternas. Tales son los casos de Guillermo Arroyo (Frente Amplio), Tania Molina (Liberal Progresista) y Marcela Ortiz (Avanza).

Del sector de la salud destacan los médicos Andrés Castillo (Esperanza Nacional) y Lisbeth Quesada (Nueva Generación), además de la odontóloga Yeudy Sulem (Nueva Generación).

También están el economista Francisco Gamboa, el historiador Guillermo Arroyo (Frente Amplio), la relacionista pública Andrea Centeno (Agenda Ciudadana), la internacionalista Yolanda Fernández (Unidad Social Cristiana) y la trabajadora social Heilen Díaz.

