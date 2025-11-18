¿Va a comprar carro, moto o casa? Revise esto antes de firmar

Comprar un vehículo, una moto o incluso una casa debería ser motivo de ilusión, no de angustia (ver video adjunto).

Sin embargo, muchas personas pagan por un bien sin saber que viene acompañado de deudas pendientes, embargos, impuestos atrasados o problemas legales que nadie les advirtió. Y cuando aparecen, ya es tarde para lamentarse.



Hoy queremos ayudarle a evitarse ese “trago amargo”. El abogado Benjamín Gutiérrez le explica, paso a paso, cómo hacer un traslado de bienes seguro: qué revisar, qué preguntar y los cuatro puntos cruciales que usted jamás debe pasar por alto. Porque informarse es la mejor forma de proteger su inversión y su tranquilidad.



