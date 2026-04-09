Secreto para proteger su memoria está en lo cotidiano: estas actividades lo cambian todo

Mantener el cerebro activo es una de las estrategias más efectivas para cuidar la memoria con el paso de los años.

La Organización Panamericana de la Salud señala que actividades cotidianas como sopas de letras, crucigramas, rompecabezas y juegos mentales ayudan a estimular funciones cognitivas como la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento (ver video adjunto).

Este tipo de ejercicios favorece lo que especialistas llaman “reserva cognitiva”, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse mejor al envejecimiento y retrasar la aparición del deterioro cognitivo.

Además, expertos recomiendan complementar estos hábitos con otras acciones clave:

Aprender habilidades nuevas, como idiomas o manualidades.

Mantener la lectura frecuente.

Participar en actividades sociales.

Realizar ejercicio físico regular.

Dormir adecuadamente.

Estas prácticas, combinadas, contribuyen a fortalecer las conexiones neuronales y mantener la mente activa por más tiempo.

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