Retos virales: cuando TikTok deja de ser un juego

Expertas analizan el impacto social de esta tendencia y alertan sobre la necesidad de mayor conciencia y acompañamiento adulto.

Por Teletica.com Redacción 5 de febrero de 2026, 9:51 AM

Los retos en redes sociales, especialmente en TikTok, se han convertido en una tendencia constante entre niños y adolescentes. Aunque algunos parecen inofensivos, otros implican conductas de alto riesgo que pueden causar lesiones graves e incluso consecuencias fatales. 

Para analizar este fenómeno y sus implicaciones, conversamos con la creadora de contenido Sharon Araya y la psicóloga Tatiana Carrillo, quienes abordaron el impacto emocional y social de estos desafíos digitales (ver video adjunto).

