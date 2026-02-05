Estilo de Vida
Retos virales: cuando TikTok deja de ser un juego
Expertas analizan el impacto social de esta tendencia y alertan sobre la necesidad de mayor conciencia y acompañamiento adulto.
Los retos en redes sociales, especialmente en TikTok, se han convertido en una tendencia constante entre niños y adolescentes. Aunque algunos parecen inofensivos, otros implican conductas de alto riesgo que pueden causar lesiones graves e incluso consecuencias fatales.
Para analizar este fenómeno y sus implicaciones, conversamos con la creadora de contenido Sharon Araya y la psicóloga Tatiana Carrillo, quienes abordaron el impacto emocional y social de estos desafíos digitales (ver video adjunto).
