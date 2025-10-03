¿Por qué las canciones y olores de la infancia nunca se olvidan?

Desde olores hasta canciones de la infancia, nuestro cerebro es capaz de almacenar experiencias que permanecen vivas por décadas.

Esta capacidad natural de la memoria puede ser una poderosa aliada si aprendemos a utilizarla correctamente.

En Buen Día conversamos con la doctora Génesis Rojas, neuropsicóloga, quien nos explica cómo potenciar la memoria de manera práctica y consciente.

¿Sabía usted que recordar con emoción es clave para retener mejor la información? No se pierda esta entrevista llena de consejos útiles para grandes y chicos (repase la información en el video adjunto).



