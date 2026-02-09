No solo los niños sufren: la organización que abraza a padres en salas de hospital
Contentera Compartida acompaña emocionalmente a familias que pasan días y noches en hospitales, ofreciendo contención, escucha y esperanza en los momentos más difíciles.
“El bienestar del niño es el bienestar del adulto que lo rodea”. La frase resume una realidad que muchas veces pasa desapercibida en los hospitales: mientras los menores reciben atención médica, sus familias enfrentan largas jornadas de espera, incertidumbre y desgaste emocional.
Madres, padres y cuidadores también sienten miedo, cansancio y angustia. Su estabilidad influye directamente en la recuperación y el ánimo de los pequeños, pero con frecuencia quedan fuera del foco de atención.
Para responder a esa necesidad nació Contentera Compartida, una organización sin fines de lucro que ofrece acompañamiento emocional y espacios de contención a familiares de niños hospitalizados. Su labor busca aliviar la carga psicológica de quienes sostienen a sus hijos en momentos críticos.
Hoy en Buen Día, su creadora, Denisse Homberger conversó sobre el impacto de esta iniciativa, que apuesta por escuchar, orientar y brindar esperanza. La propuesta parte de una premisa clara: cuidar al paciente también implica cuidar a quienes permanecen a su lado.
