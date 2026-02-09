No solo los niños sufren: la organización que abraza a padres en salas de hospital

“El bienestar del niño es el bienestar del adulto que lo rodea”. La frase resume una realidad que muchas veces pasa desapercibida en los hospitales: mientras los menores reciben atención médica, sus familias enfrentan largas jornadas de espera, incertidumbre y desgaste emocional.

Madres, padres y cuidadores también sienten miedo, cansancio y angustia. Su estabilidad influye directamente en la recuperación y el ánimo de los pequeños, pero con frecuencia quedan fuera del foco de atención.

Para responder a esa necesidad nació Contentera Compartida, una organización sin fines de lucro que ofrece acompañamiento emocional y espacios de contención a familiares de niños hospitalizados. Su labor busca aliviar la carga psicológica de quienes sostienen a sus hijos en momentos críticos.

Hoy en Buen Día, su creadora, Denisse Homberger conversó sobre el impacto de esta iniciativa, que apuesta por escuchar, orientar y brindar esperanza. La propuesta parte de una premisa clara: cuidar al paciente también implica cuidar a quienes permanecen a su lado.

