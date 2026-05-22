Los límites que debe tener al opinar sobre la vida ajena

Opinar sobre la vida personal de otras personas suele surgir desde la cercanía o la preocupación. Sin embargo, no toda opinión resulta bienvenida.



Especialistas señalan la importancia de establecer límites saludables para evitar juicios, conflictos o invasión emocional (ver video adjunto).



Antes de dar un consejo, recomiendan preguntar si la otra persona desea escuchar una opinión. También sugieren expresar inquietudes desde el respeto y la empatía.



En esta entrevista analizamos cómo acompañar a alguien sin interferir en sus decisiones ni afectar la relación.

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