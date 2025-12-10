Las tres habilidades que definirán quién consigue trabajo en 2026

El mundo laboral se transforma a un ritmo acelerado impulsado por la tecnología, la globalización y nuevas formas de organización del trabajo. Por eso, las competencias que serán clave en 2026 difieren notablemente de las que se exigían hace apenas cinco años.



Hoy en Buen Día, la coach ejecutiva Sharon Méndez nos guía para identificar tres habilidades esenciales que probablemente dominarán la demanda laboral en los próximos años. Además de abrir puertas a nuevas oportunidades, estas capacidades también permiten construir carreras sostenibles y fortalecer el perfil profesional.



Si busca mantenerse vigente y competitivo, esta información será una herramienta valiosa para prepararse desde hoy (ver video adjunto en la portada).



