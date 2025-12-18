La Isla del Coco: un refugio clave para aves migratorias del mundo

¿Sabía usted que más del 90% de las aves que habitan la Isla del Coco no son residentes permanentes? Un reciente estudio de la Universidad de Costa Rica revela que la mayoría de estas especies llegan desde lugares muy lejanos, convirtiendo a este parque nacional en un punto clave para la migración y la biodiversidad.



Los hallazgos forman parte del libro Guía de Aves de la Isla del Coco, una obra que documenta la riqueza natural de este santuario.

En Buen Día, el investigador Sergio Chacón nos acompañó para explicar por qué esta isla es tan importante para las aves del mundo y qué la hace un refugio único



