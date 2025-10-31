Jugar también es para adultos: fortalezca su cerebro y creatividad

Aprender jugando no es exclusivo de la infancia. Actividades recreativas como juegos de mesa, dinámicas grupales o ejercicios mentales pueden estimular la memoria, la creatividad y la toma de decisiones en los adultos.

La neuropsicóloga Génesis Rojas nos mostró cómo incorporar el juego en la rutina diaria puede fortalecer el cerebro y mejorar el bienestar emocional, mientras nos divertimos.



