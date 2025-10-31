EN VIVO
Jugar también es para adultos: fortalezca su cerebro y creatividad

Una neuropsicóloga explica que actividades lúdicas como juegos de mesa o dinámicas grupales pueden estimular la memoria y el bienestar emocional en los adultos.

Por Teletica.com Redacción 31 de octubre de 2025, 8:21 AM

Aprender jugando no es exclusivo de la infancia. Actividades recreativas como juegos de mesa, dinámicas grupales o ejercicios mentales pueden estimular la memoria, la creatividad y la toma de decisiones en los adultos. 

La neuropsicóloga Génesis Rojas nos mostró cómo incorporar el juego en la rutina diaria puede fortalecer el cerebro y mejorar el bienestar emocional, mientras nos divertimos.

