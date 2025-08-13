Inteligencia Artificial al servicio de sus finanzas: aprenda a planificar su dinero

Contar con un presupuesto personal es esencial para gestionar de manera efectiva nuestras finanzas. Saber de cuánto dinero disponemos y cómo lo invertimos puede marcar la diferencia entre la estabilidad económica y la incertidumbre (ver video adjunto en la portada).



Hoy le enseñamos cómo crear un presupuesto con una ventaja adicional: la Inteligencia Artificial.

Con el apoyo de dos expertos en el tema, la doctora Desilda Toska, doctora en IA, y César Bravo, especialista en finanzas, aprenderemos a hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor para mejorar nuestra salud económica.



