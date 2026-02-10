Inmersión en hielo: ¿moda o terapia real contra el estrés?

Cuando el estrés y la sobrecarga diaria nos superan, solemos recurrir al café o a los medicamentos como soluciones rápidas. Sin embargo, una práctica ancestral está ganando respaldo científico: la inmersión en agua con hielo.

Más allá de una moda, esta técnica promete beneficios físicos, mentales y emocionales. Raquel Adams, certificada internacional en inmersiones en hielo, nos explica cómo funciona esta práctica y si realmente puede ayudarle a manejar mejor el estrés (ver video adjunto en la portada).



