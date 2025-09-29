El secreto para manejar sus emociones está en las palabras que usa

En esta entrevista de Buen Día, le invitamos a recorrer un viaje simbólico por las emociones que marcan la rutina diaria.

La coach Stephanie Campos guía este trayecto a través de distintas “estaciones” emocionales —desde la alegría hasta los momentos más retadores— y propone frases positivas que pueden servir como anclas en cada etapa.

Con un enfoque práctico, Campos ofrece estrategias sencillas, pero efectivas, para reconocer lo que sentimos, validar nuestras emociones y cultivar pensamientos que ayuden a gestionarlas con mayor claridad.

El poder de las palabras no solo está en lo que decimos a otros, sino también en lo que nos decimos a nosotros mismos. Un recordatorio de que cada frase puede convertirse en una herramienta para afrontar el día a día.

Un viaje interno que vale la pena emprender… sin salir de casa (repase la información en el video que aparece en portada).

