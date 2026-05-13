El peligro de suponer: así nacen muchos conflictos cotidianos

Muchas personas creen saber lo que otra piensa o siente sin confirmar la información. Aunque parece un hábito cotidiano, suponer genera conflictos, malentendidos y decisiones equivocadas.



Especialistas indican que el cerebro llena vacíos de información de manera rápida. Esto ocurre con más frecuencia en momentos de estrés, inseguridad o carga emocional (ver video adjunto).



Entre las consecuencias más comunes destacan discusiones innecesarias, distanciamiento personal, confusión en el trabajo y problemas de comunicación en pareja.



Hoy en Buen Día conversamos sobre las razones detrás de este hábito y las formas de mejorar la comunicación.



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