El elector más longevo de Costa Rica tiene 118 años

En la hermosa provincia de Guanacaste vive don José Flores, el costarricense de mayor edad. A sus 118 años, hoy marca un hito al convertirse en el votante más longevo de estas elecciones presidenciales.

El equipo de Buen Día viajó hasta la zona de Los Playones, en Carrillo de Sardinal, donde don José y su familia compartieron recuerdos, anécdotas y el profundo amor por Costa Rica que ha marcado una vida llena de historia y enseñanzas (ver video adjunto).

