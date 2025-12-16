Diciembre no siempre es felicidad: las trampas emocionales que se activan sin aviso

Diciembre no solo es sinónimo de celebraciones y encuentros; para muchas personas también puede convertirse en una etapa emocionalmente desafiante. Culpa, nostalgia o una persistente sensación de vacío son algunas de las llamadas “trampitas emocionales” que pueden aparecer sin previo aviso en esta época del año.

Hoy en Buen Día, Paola Vargas aborda estas cargas invisibles y explica cómo identificarlas a tiempo. Comprender lo que usted siente y ponerle nombre a esas emociones es un primer paso fundamental para atravesar la temporada con mayor equilibrio emocional, cuidarse mejor y disfrutar más allá de las expectativas externas (ver video adjunto en la portada).