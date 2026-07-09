Estilo de Vida
Descubra las especies de tucanes más coloridas de Costa Rica
Los tucanes cumplen una función clave en la regeneración de los bosques mediante la dispersión de semillas.
Costa Rica alberga algunas de las especies de tucanes más llamativas del mundo. Sus colores y sus grandes picos los convierten en aves fáciles de reconocer (ver video adjunto).
Estas aves también desempeñan un papel importante en los ecosistemas. Su alimentación favorece la dispersión de semillas y contribuye al crecimiento de nuevas plantas y árboles.
En Buen Día conocimos varias de las especies que habitan en el país y aprendimos sobre su importancia para la conservación de los bosques.
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