Descubra las especies de tucanes más coloridas de Costa Rica

Costa Rica alberga algunas de las especies de tucanes más llamativas del mundo. Sus colores y sus grandes picos los convierten en aves fáciles de reconocer (ver video adjunto).

Estas aves también desempeñan un papel importante en los ecosistemas. Su alimentación favorece la dispersión de semillas y contribuye al crecimiento de nuevas plantas y árboles.

En Buen Día conocimos varias de las especies que habitan en el país y aprendimos sobre su importancia para la conservación de los bosques.

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