Estilo de Vida
Cuidar a un adulto mayor en casa: claves para hacerlo más seguro y menos desgastante
Una experta comparte recomendaciones prácticas para hacer esta tarea más segura, llevadera y con mejor calidad de vida para todos.
El cuido de un adulto mayor en casa es una labor que se hace con amor, pero también con grandes retos físicos y emocionales. Por eso, contar con orientación adecuada puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de quien cuida y de quien recibe el cuido.
En este “Experto en casa”, visitamos el hogar de uno de nuestros televidentes junto a Laura Víquez, quien comparte consejos prácticos y buenas prácticas para facilitar el cuido diario y hacerlo más seguro y llevadero (ver video adjunto en la portada).
