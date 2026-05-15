Consejos de oro para que los adultos mayores viajen de forma segura

Viajar puede convertirse en una experiencia positiva para las personas adultas mayores. Una buena planificación ayuda a evitar complicaciones durante el trayecto (ver video adjunto).

Especialistas recomiendan preparar con anticipación temas médicos, seguros y aspectos relacionados con la comodidad.

Antes de viajar, tome en cuenta:

Escoger destinos con accesos cómodos y baja exigencia física.

Mantener documentos y contactos de emergencia disponibles.

Evitar itinerarios agotadores.



La preparación adecuada puede favorecer el estado de ánimo, fortalecer vínculos familiares y generar nuevas experiencias.

En la revista matutina Buen Día compartimos los detalles necesarios para lograr un viaje seguro y agradable.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.