Estilo de Vida
Consejos de oro para que los adultos mayores viajen de forma segura
Especialistas recomiendan preparar con anticipación temas médicos, seguros y aspectos relacionados con la comodidad.
Viajar puede convertirse en una experiencia positiva para las personas adultas mayores. Una buena planificación ayuda a evitar complicaciones durante el trayecto (ver video adjunto).
Especialistas recomiendan preparar con anticipación temas médicos, seguros y aspectos relacionados con la comodidad.
Antes de viajar, tome en cuenta:
- Escoger destinos con accesos cómodos y baja exigencia física.
- Mantener documentos y contactos de emergencia disponibles.
- Evitar itinerarios agotadores.
La preparación adecuada puede favorecer el estado de ánimo, fortalecer vínculos familiares y generar nuevas experiencias.
En la revista matutina Buen Día compartimos los detalles necesarios para lograr un viaje seguro y agradable.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.