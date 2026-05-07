Cómo proteger bienes y pensiones de los adultos mayores

Las pertenencias y pensiones de algunos adultos mayores pueden quedar vulnerables cuando terceras personas tienen acceso a sus bienes, cuentas bancarias o documentos personales. Expertos en derecho y protección de personas adultas mayores recuerdan que existen mecanismos legales para prevenir abusos patrimoniales.

Entre las situaciones más frecuentes se encuentran el manejo indebido de pensiones, presión para firmar documentos o uso no autorizado de propiedades y cuentas.

Es importante que familiares y cuidadores respeten la autonomía y decisiones de la persona adulta mayor.

En esta entrevista le explicamos qué medidas legales existen en el país para proteger el patrimonio y la tranquilidad de los adultos mayores.

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