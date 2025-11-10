Celebre sin culpa: consejos para cuidar su salud en temporada festiva

Durante las temporadas de reuniones familiares y comidas abundantes, no es necesario sacrificar el disfrute por cuidar su cuerpo.



La especialista en metabolismo Mauren Vindas explica cómo algunos cambios simples en la alimentación pueden ayudar a que el hígado trabaje menos y usted se sienta mejor.



Con consejos prácticos, es posible saborear cada momento sin excesos que afecten su bienestar (ver video adjunto).



