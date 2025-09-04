EN VIVO
Cédula digital en Costa Rica: todo lo que necesita saber

A partir del 9 de setiembre, los costarricenses podrán acceder a su nueva cédula digital, un paso clave hacia trámites más rápidos y seguros.

Por Teletica.com Redacción |4 de septiembre de 2025, 9:41 AM

A partir del 9 de setiembre, la tradicional cédula de identidad costarricense dará un paso hacia la modernidad: pasará del formato físico al digital.

En la entrevista que aparece en la portada, explicamos el paso a paso para obtener la nueva cédula digital, así como información adicional sobre qué implica este cambio, cómo funcionará en trámites cotidianos y cuáles son sus principales beneficios.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

