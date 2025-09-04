Cédula digital en Costa Rica: todo lo que necesita saber

A partir del 9 de setiembre, la tradicional cédula de identidad costarricense dará un paso hacia la modernidad: pasará del formato físico al digital.



En la entrevista que aparece en la portada, explicamos el paso a paso para obtener la nueva cédula digital, así como información adicional sobre qué implica este cambio, cómo funcionará en trámites cotidianos y cuáles son sus principales beneficios.

