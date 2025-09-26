Cámaras trampa: una mirada inédita a la vida silvestre

Aunque estamos acostumbrados a escuchar sobre cámaras ocultas en temas judiciales o policiales, hoy le presentamos un uso distinto que está marcando la diferencia en la conservación ambiental.

Se trata de las cámaras trampa del Sistema Nacional de Áreas de Conversación (SINAC), dispositivos que permiten observar a los animales en su hábitat natural sin alterar su entorno (ver video adjunto en la portada).

Gracias a ellas, se están realizando descubrimientos relevantes para la investigación y protección de especies. En Buen Día conversamos con el guardaparques e investigador Leonel Delgado sobre esta valiosa herramienta para el ambiente.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.