Callar emociones también enferma: estas son las señales de alerta
Preste mucha atención: no expresar lo que siente puede afectar tanto la salud mental como el bienestar físico.
Reprimir emociones de forma constante puede afectar tanto la salud mental como el bienestar físico. Especialistas advierten que el estrés acumulado, la ansiedad y la tristeza no expresada pueden reflejarse en síntomas como agotamiento, irritabilidad, insomnio y molestias físicas persistentes.
Entre las señales más frecuentes se encuentran los cambios de humor, dificultades para dormir, sensación constante de tensión, dolores sin causa clara y aislamiento social (ver video adjunto).
Expresar las emociones de manera saludable permite manejar mejor las situaciones difíciles y buscar apoyo cuando sea necesario.
En Buen Día conversamos sobre la importancia de comunicar lo que sentimos y cómo esto puede contribuir al cuidado de la salud mental.
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