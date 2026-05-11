Callar emociones también enferma: estas son las señales de alerta

Reprimir emociones de forma constante puede afectar tanto la salud mental como el bienestar físico. Especialistas advierten que el estrés acumulado, la ansiedad y la tristeza no expresada pueden reflejarse en síntomas como agotamiento, irritabilidad, insomnio y molestias físicas persistentes.



Entre las señales más frecuentes se encuentran los cambios de humor, dificultades para dormir, sensación constante de tensión, dolores sin causa clara y aislamiento social (ver video adjunto).



Expresar las emociones de manera saludable permite manejar mejor las situaciones difíciles y buscar apoyo cuando sea necesario.



En Buen Día conversamos sobre la importancia de comunicar lo que sentimos y cómo esto puede contribuir al cuidado de la salud mental.

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