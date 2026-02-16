‘Bullying’: cifras que llaman a la acción
Entre 2021 y 2025 se contabilizaron 3.431 casos de violencia estudiantil, lo que equivale a un promedio de tres a cuatro situaciones por día durante el curso lectivo.
El acoso escolar continúa siendo una realidad preocupante en Costa Rica. Según el más reciente informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), el 44% de los estudiantes costarricenses asegura haber sido víctima de bullying en algún momento de su vida escolar.
Entre 2021 y 2025 se contabilizaron 3.431 casos de violencia estudiantil, lo que equivale a un promedio de tres a cuatro situaciones por día durante el curso lectivo. Más allá de las cifras, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que podrían estar enfrentando situaciones de dolor en silencio.
No basta con reconocer el problema. Usted, como madre, padre o encargado, puede marcar la diferencia aprendiendo a comunicarse con sus hijos, identificando señales de alerta y conociendo los mecanismos de denuncia disponibles (ver video adjunto).
Para profundizar en este tema, en esta entrevista, María Villalva, jefa del Departamento Convivir del Ministerio de Educación Pública, y Karla Quirós, técnica de la misma institución, nos orientan sobre prevención, atención y acompañamiento en casos de acoso escolar.
