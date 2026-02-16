‘Bullying’: cifras que llaman a la acción

El acoso escolar continúa siendo una realidad preocupante en Costa Rica. Según el más reciente informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), el 44% de los estudiantes costarricenses asegura haber sido víctima de bullying en algún momento de su vida escolar.

Entre 2021 y 2025 se contabilizaron 3.431 casos de violencia estudiantil, lo que equivale a un promedio de tres a cuatro situaciones por día durante el curso lectivo. Más allá de las cifras, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que podrían estar enfrentando situaciones de dolor en silencio.

No basta con reconocer el problema. Usted, como madre, padre o encargado, puede marcar la diferencia aprendiendo a comunicarse con sus hijos, identificando señales de alerta y conociendo los mecanismos de denuncia disponibles (ver video adjunto).

Para profundizar en este tema, en esta entrevista, María Villalva, jefa del Departamento Convivir del Ministerio de Educación Pública, y Karla Quirós, técnica de la misma institución, nos orientan sobre prevención, atención y acompañamiento en casos de acoso escolar.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

