Laura Fernández aún no nombra ministro de Deportes: sector está a la expectativa

La presidenta electa de la República, Laura Fernández, designó a su gabinete este martes, pero en el acto realizado en el Teatro Melíco Salazar no se nombró a ningún ministro de Deportes.

Actualmente, el puesto lo tiene Donald Rojas, quien también es el director del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder).

A este momento, se desconoce si Rojas seguirá o no en el equipo de Fernández.

Hay que recordar que hace cuatro años, cuando Rodrigo Chaves asumió la Presidencia, tampoco se nombró a nadie como ministro de Deportes; posteriormente, Mary Munive, vicepresidenta y ministra de Salud, tuvo el puesto como recargo, hasta que Royner Mora asumió por un tiempo, dejándole el espacio a Rojas.

El presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez, indicó que espera con expectativa el nombramiento.

"Estamos a la expectativa, esperando el nombramiento. Ha sido una constante que no se nombra en primera instancia. Tenemos la esperanza de que haya una continuidad de trabajo de Rodrigo Chaves; con el exministro y el actual han trabajado muy bien todas las organizaciones y esperamos seguir por esa línea", comentó Núñez.

Por su parte, el atleta Kenneth Tencio dijo que espera a quien asuma este puesto durante los próximos cuatro años.

"No porque sea deportista creo que el deporte deba ser la prioridad número uno; entiendo que el país tiene muchas urgencias, pero sí siento que históricamente no se le ha dado la importancia real que merece.

"El deporte no es solo competencia, es salud, prevención, disciplina y oportunidades. Si cerca del 70% de las personas lo practica en algún momento de su vida, estamos hablando de una herramienta de impacto social. Las potencias lo entienden, nosotros todavía estamos en ese proceso. Espero con ansias quién asumirá este papel", comentó Tencio, quien ganó un diploma olímpico en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Se le envió la consulta por mensaje y se llamó a Arnold Zamora, ministro de Comunicación, pero no se obtuvo respuesta.

¿Quería Donald Rojas seguir en el puesto?

Teletica.com le había realizado la consulta a Donald Rojas, actual ministro de Deportes, el pasado 16 de febrero.

"Esa es una decisión que tendrá que darse posteriormente por parte de la señora presidenta electa. Entonces, de momento, yo me mantengo trabajando muy fuertemente. Hay muchos proyectos importantes, faltan todavía prácticamente cuatro meses para finalizar el periodo", respondió Rojas.



Y agregó: "Si logro primero tener la satisfacción de ser nombrado otra vez como director de deportes, habrá que ver cuál es la decisión de la señora presidenta electa. Y si ella tiene bien de que yo continúe, lo haremos orgullosos y muy honrados. Y si no, seguiremos trabajando por el bien del deporte de este país, que es lo que nosotros hemos hecho durante estos tres años".

Rojas también está en la carrera para mantenerse como director del Icoder; sin embargo, el concurso no avanza, debido a que el postulante Juan Carlos Baldizón presentó el 10 de abril un incidente de recusación en contra de tres de los integrantes del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CNDR).

Hasta que eso se resuelva en el CNDR, se puede seguir con el proceso.