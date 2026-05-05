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Laura Fernández aún no nombra ministro de Deportes: sector está a la expectativa
Este martes, Laura Fernández designó a su gabinete, pero no mencionó a nadie en el puesto que hoy ocupa Donald Rojas.
La presidenta electa de la República, Laura Fernández, designó a su gabinete este martes, pero en el acto realizado en el Teatro Melíco Salazar no se nombró a ningún ministro de Deportes.
Actualmente, el puesto lo tiene Donald Rojas, quien también es el director del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder).
A este momento, se desconoce si Rojas seguirá o no en el equipo de Fernández.
Hay que recordar que hace cuatro años, cuando Rodrigo Chaves asumió la Presidencia, tampoco se nombró a nadie como ministro de Deportes; posteriormente, Mary Munive, vicepresidenta y ministra de Salud, tuvo el puesto como recargo, hasta que Royner Mora asumió por un tiempo, dejándole el espacio a Rojas.
El presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez, indicó que espera con expectativa el nombramiento.
"Estamos a la expectativa, esperando el nombramiento. Ha sido una constante que no se nombra en primera instancia. Tenemos la esperanza de que haya una continuidad de trabajo de Rodrigo Chaves; con el exministro y el actual han trabajado muy bien todas las organizaciones y esperamos seguir por esa línea", comentó Núñez.
Por su parte, el atleta Kenneth Tencio dijo que espera a quien asuma este puesto durante los próximos cuatro años.
"No porque sea deportista creo que el deporte deba ser la prioridad número uno; entiendo que el país tiene muchas urgencias, pero sí siento que históricamente no se le ha dado la importancia real que merece.
"El deporte no es solo competencia, es salud, prevención, disciplina y oportunidades. Si cerca del 70% de las personas lo practica en algún momento de su vida, estamos hablando de una herramienta de impacto social. Las potencias lo entienden, nosotros todavía estamos en ese proceso. Espero con ansias quién asumirá este papel", comentó Tencio, quien ganó un diploma olímpico en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Se le envió la consulta por mensaje y se llamó a Arnold Zamora, ministro de Comunicación, pero no se obtuvo respuesta.
¿Quería Donald Rojas seguir en el puesto?
Teletica.com le había realizado la consulta a Donald Rojas, actual ministro de Deportes, el pasado 16 de febrero.
"Esa es una decisión que tendrá que darse posteriormente por parte de la señora presidenta electa. Entonces, de momento, yo me mantengo trabajando muy fuertemente. Hay muchos proyectos importantes, faltan todavía prácticamente cuatro meses para finalizar el periodo", respondió Rojas.
Y agregó: "Si logro primero tener la satisfacción de ser nombrado otra vez como director de deportes, habrá que ver cuál es la decisión de la señora presidenta electa. Y si ella tiene bien de que yo continúe, lo haremos orgullosos y muy honrados. Y si no, seguiremos trabajando por el bien del deporte de este país, que es lo que nosotros hemos hecho durante estos tres años".
Rojas también está en la carrera para mantenerse como director del Icoder; sin embargo, el concurso no avanza, debido a que el postulante Juan Carlos Baldizón presentó el 10 de abril un incidente de recusación en contra de tres de los integrantes del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CNDR).
Hasta que eso se resuelva en el CNDR, se puede seguir con el proceso.
Concurso para director de Icoder tiene un nuevo cuestionamiento
Juan Carlos Baldizón, concursante al puesto de director del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), presentó el 10 de abril un Incidente de Recusación en contra de tres de los integrantes del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CNDR).
Se trata de Rosibel Quesada Quesada, Juan Carlos Gutiérrez Vargas y Luis Eduardo Quirós Rojas.
Las tres integrantes conformaron una Comisión del Concurso de Nombramiento del cargo de director nacional del Icoder, para revisar documentación y atestados personales y profesionales de quienes participaron en el concurso.
La recusación, de la cual Teletica.com tiene copia, consta de seis páginas y puntualiza cuatro aspectos claves, entre ellos una publicación de este medio titulada ¿Seguirá Donald Rojas como director del Icoder? Así está el proceso de selección.
Dicha publicación se sustenta en las actas del Consejo Nacional de Deportes tras las sesiones del 12 y 19 de marzo.
En el acta del 12 de marzo, la número 10-2026, no solo se nombra la terna, sino también a quién la comisión recomienda para el puesto.
“Como resultado del análisis realizado por la comisión, se definió una terna de personas candidatas, la cual se presenta al órgano colegiado para su consideración. En ese sentido, se propone en primer lugar al candidato de apellidos Rojas Fernández, quien, a criterio de la comisión, es la persona que mejor se ajusta a las necesidades institucionales entre las postulaciones recibidas.
“En segundo lugar, se propone al candidato de apellidos Monge Montero, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Deporte y Recreación. En tercer lugar, se propone a la candidata de apellidos Carballo Ledezma, quien cuenta con una amplia formación en el área de administración”, se desprende del acta.
En el texto también se indica que “tras la discusión sostenida, la comisión considera que lo más conveniente para la institución sería dar continuidad a la persona que actualmente ocupa el puesto, no obstante, aclara que la decisión final corresponde al órgano colegiado”.
Causales de recusación y fundamentación jurídica
En cuanto al Incidente de Recusación de los tres miembros se apunta que por lo citado en el acta del Consejo, las personas Quirós Rojas, Gutiérrez Vargas y Quesada Quesada habrían adelantado criterio en el proceso de selección.
“Han mostrado públicamente su interés directo en el resultado del proceso de selección y nombramiento del actual director nacional, Donald Rojas Fernández, para que sea reelecto en dicho cargo público”, añade el texto de la solicitud de la recusación.
En cuanto a la petitoria de Baldizón, el documento se centra en que se declare con lugar su gestión, también que se ordene la inmediata separación del conocimiento a los directores a los que se intenta recusar del procedimiento de nombramiento del cargo de director nacional del Icoder y también a la comisión creada para tratar el concurso.
Por último, se solicita que “se suspendan las diligencias, entrevistas de candidatos y demás actos del procedimiento señalados para el día de hoy (10 de abril), en razón de que el CNDR carecería de cuórum legal y reglamentario para reunirse y, de esta forma, atender y conocer válida y legalmente dichas actuaciones, lo que implicaría su invalidez absoluta”.
Tras la presentación del Incidente de Recusación, el Consejo le comunicó a Baldizón que “la entrevista oral se suspenderá debido a una gestión presentada dentro del concurso que amerita su previa resolución. Por lo anterior, se les estará comunicando posteriormente una nueva reprogramación”.