Concurso para director de Icoder tiene un nuevo cuestionamiento

Juan Carlos Baldizón, concursante al puesto de director del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), presentó el 10 de abril un Incidente de Recusación en contra de tres de los integrantes del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CNDR).



Se trata de Rosibel Quesada Quesada, Juan Carlos Gutiérrez Vargas y Luis Eduardo Quirós Rojas.



Las tres integrantes conformaron una Comisión del Concurso de Nombramiento del cargo de director nacional del Icoder, para revisar documentación y atestados personales y profesionales de quienes participaron en el concurso.



La recusación, de la cual Teletica.com tiene copia, consta de seis páginas y puntualiza cuatro aspectos claves, entre ellos una publicación de este medio titulada ¿Seguirá Donald Rojas como director del Icoder? Así está el proceso de selección.



Dicha publicación se sustenta en las actas del Consejo Nacional de Deportes tras las sesiones del 12 y 19 de marzo.



En el acta del 12 de marzo, la número 10-2026, no solo se nombra la terna, sino también a quién la comisión recomienda para el puesto.

“Como resultado del análisis realizado por la comisión, se definió una terna de personas candidatas, la cual se presenta al órgano colegiado para su consideración. En ese sentido, se propone en primer lugar al candidato de apellidos Rojas Fernández, quien, a criterio de la comisión, es la persona que mejor se ajusta a las necesidades institucionales entre las postulaciones recibidas.



“En segundo lugar, se propone al candidato de apellidos Monge Montero, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Deporte y Recreación. En tercer lugar, se propone a la candidata de apellidos Carballo Ledezma, quien cuenta con una amplia formación en el área de administración”, se desprende del acta.

En el texto también se indica que “tras la discusión sostenida, la comisión considera que lo más conveniente para la institución sería dar continuidad a la persona que actualmente ocupa el puesto, no obstante, aclara que la decisión final corresponde al órgano colegiado”.



Causales de recusación y fundamentación jurídica



En cuanto al Incidente de Recusación de los tres miembros se apunta que por lo citado en el acta del Consejo, las personas Quirós Rojas, Gutiérrez Vargas y Quesada Quesada habrían adelantado criterio en el proceso de selección.

“Han mostrado públicamente su interés directo en el resultado del proceso de selección y nombramiento del actual director nacional, Donald Rojas Fernández, para que sea reelecto en dicho cargo público”, añade el texto de la solicitud de la recusación.



En cuanto a la petitoria de Baldizón, el documento se centra en que se declare con lugar su gestión, también que se ordene la inmediata separación del conocimiento a los directores a los que se intenta recusar del procedimiento de nombramiento del cargo de director nacional del Icoder y también a la comisión creada para tratar el concurso.



Por último, se solicita que “se suspendan las diligencias, entrevistas de candidatos y demás actos del procedimiento señalados para el día de hoy (10 de abril), en razón de que el CNDR carecería de cuórum legal y reglamentario para reunirse y, de esta forma, atender y conocer válida y legalmente dichas actuaciones, lo que implicaría su invalidez absoluta”.



Tras la presentación del Incidente de Recusación, el Consejo le comunicó a Baldizón que “la entrevista oral se suspenderá debido a una gestión presentada dentro del concurso que amerita su previa resolución. Por lo anterior, se les estará comunicando posteriormente una nueva reprogramación”.



¿Qué dicen en el Consejo Nacional de Deportes?

Teletica.com contactó a Luis Eduardo Quirós, quien defendió que todo se ha hecho a derecho; sin embargo, prefirió no ahondar en comentarios, pues el tema está en investigación.

También se buscó vía telefónica a Rosibel Quesada, pero no atendió las llamadas a su celular.

En el caso de Rosibel, como es representante del Comité Olímpico Nacional, se conversó con Henry Núñez, presidente del CON, quien dijo que no veía prudente que se diera alguna opinión al respecto, debido a que el concurso aún está en proceso de apelaciones.

Además, Wualter Soto, miembro del Consejo indicó que "hay un recurso que debe ser resuelto para proseguir con el proceso de nombramiento de Director Nacional".

