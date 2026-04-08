¿Seguirá Donald Rojas como director del Icoder? Así está el proceso de selección

El proceso de selección para el nombramiento de la dirección nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) para el periodo 2026-2030 está en discusión en el Consejo Nacional de Deportes.

Así se constata en las actas del 12 y 19 de marzo, de las cuales Teletica.com tiene copia.

De esos documentos se desprende que en el Consejo se nombró una comisión integrada por Rosibel Quesada, Juan Carlos Gutiérrez, y coordinada por Luis Eduardo Quirós. Ellos se encargaron de determinar los finalistas. Se destaca una terna final; sin embargo este medio conoce que tras algunas apelaciones aceptadas se incorporaron a una o dos personas más.

En el acta del 12 de marzo no solo se nombra la terna, sino también a quién la comisión recomienda para el puesto. Aunque a este miércoles 8 de abril se conoce que hay más de tres aspirantes.

En un inicio se recibieron 28 postulaciones y tras la revisión inicial de los expedientes, se determinó que 13 personas postulantes no aportaron la documentación mínima requerida, por lo que 15 expedientes continuaron en el proceso de análisis. Esta semana y la entrante se realizarán las entrevistas finales.

En la conversación del seno del Consejo, Quirós especificó que el análisis se centró en valorar la formación académica y la experiencia profesional relevante para el cargo.

En ese sentido, la comisión creada se propone en primer lugar al candidato de apellidos (Donald) Rojas Fernández, quien, a criterio de la comisión, es la persona que mejor se ajusta a las necesidades institucionales entre las postulaciones recibidas.

En segundo lugar, se propone al candidato de apellidos (Minor) Monge Montero, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Deporte y Recreación.

En tercer lugar, se propone a la candidata de apellidos (Mariela) Carballo Ledezma, quien cuenta con una amplia formación en el área de administración.

Quirós indica que, "tras la discusión sostenida, la comisión considera que lo más conveniente para la institución sería dar continuidad a la persona que actualmente ocupa el puesto, no obstante, aclara que la decisión final corresponde al órgano colegiado", señala el acta.



Inquietudes

Sofía Ramírez, viceministra de Educación y miembro del Consejo, consultó si se aplicó algún tipo de puntaje o valoración técnica adicional que permita fortalecer la decisión del Consejo y minimizar eventuales procesos de apelación, "con el fin de garantizar mayor seguridad jurídica en el acuerdo que eventualmente se adopte".



Sin embargo, Quirós explicó que los criterios utilizados por la comisión se centraron principalmente en la formación académica pertinente y la experiencia laboral relacionada con las funciones del puesto, procurando identificar perfiles con experiencia cercana al ámbito deportivo y con trayectoria en labores de dirección.

Además, aclaró que no se aplicó un sistema de puntajes, sino que la selección se realizó a partir de la revisión cualitativa de los currículos y los atestados presentados por las personas postulantes.