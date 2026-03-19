Atletas recurren a rifas y ventas para competir afuera: "No está en mis manos", dice ministro

El ministro de Deportes y director del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder), Donald Rojas, contestó dos preguntas puntuales de Teletica.com sobre el tema que este medio a puesto en la palestra: ¿Por qué atletas recurren a donaciones, rifas o venta de productos para poder asistir a eventos internacionales?

Este medio le consultó a Rojas: ¿Qué opina como director del Icoder y ministro de Deportes de que muchos atletas deban recurrir a ayudas por SINPE y hacer rifas o vender productos de alimentos o ingeniárselas para poder asistir a eventos deportivos internacionales? y ¿A qué cree que se debe esto?



Rojas afirmó que "lo que hagan los atletas por iniciativa propia es una situación que no está en mis manos controlar".

"Recordemos que los atletas, sobre todo si son seleccionados nacionales, están respaldados por una federación deportiva, que es a la que deberían acudir en primer término", añadió.

Además, el ministro destacó que "en muchas ocasiones, cuando un deportista acude al Icoder o al despacho del ministro de Deportes, luego de no contar con el respaldo económico de su federación, hemos buscado la forma de ayudarle, pero al menos en el caso de esta muchacha (Sharon Herrera), ella no se nos acercó".

También Rojas indicó que esta realidad con la que chocan los deportistas de alto rendimiento obedece a "falta de planificación, coordinación y organización de las federaciones".

Afirmó que "desde el año anterior, las federaciones ya deberían conocer los calendarios de competencias internacionales y comunicar al Icoder si no tienen forma de colaborar con sus atletas en todo lo que requieren".

Por último, Rojas fue claro en que hay que evaluar caso por caso de cada deportista para determinar si es del interés de la federación que el atleta vaya al evento que esté promoviendo ir, "porque no siempre los deportistas tienen que asistir a todos los eventos que quieran".