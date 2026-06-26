Tres jugos naturales que pueden ayudar a cuidar la salud del corazón

Las frutas y los vegetales son alimentos clave para una alimentación equilibrada. Aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden favorecer la salud cardiovascular.

El consumo frecuente de estos alimentos puede ayudar al control de factores asociados al bienestar del corazón, como la presión arterial, el colesterol elevado y la inflamación.

En Buen Día aprendimos a preparar tres jugos naturales recomendados por el cardiólogo Jonathan Poveda. El especialista explicó qué ingredientes elegir y cuáles son sus aportes para el sistema cardiovascular.

Las preparaciones son:

Jugo 1: “Presión bajo control”

Esta mezcla combina ingredientes ricos en potasio y componentes que favorecen el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Jugo 2: “Escudo antioxidante”

Incluye frutos rojos y otros alimentos con antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Jugo 3: “Corazón verde”

Combina vegetales verdes y frutas frescas para sumar nutrientes beneficiosos a la alimentación diaria.

En el video adjunto encontrará más detalles sobre estas opciones naturales.

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