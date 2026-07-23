Tres bebidas con nutrientes que ayudan a fortalecer los huesos

Con el paso de los años, los huesos pierden densidad de forma natural. La alimentación cumple un papel importante en el cuidado de la salud ósea durante la edad adulta.

La nutricionista Raquel Guzmán visitó Buen Día y compartió tres recetas de bebidas con ingredientes que aportan nutrientes importantes para los huesos.

Las preparaciones incluyen un batido de fresa, una piña colada saludable y un batido de banano. Estas combinan ingredientes fuente de calcio y proteínas. Estos nutrientes forman parte de una alimentación orientada al mantenimiento de una buena salud ósea.

En el video adjunto podrá conocer los ingredientes recomendados para cada preparación. También encontrará otros hábitos que contribuyen al cuidado de los huesos y ayudan a prevenir su debilitamiento.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.